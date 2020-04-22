Ученые выяснили, как коронавирус использует защитную функцию организма

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Крупное исследование, посвященное биологии COVID-19, Крупное исследование, посвященное биологии COVID-19, опубликовано в журнале Cell. В нем приняли участие более 100 ученых из разных стран.

Главный вопрос, который интересует сегодня медиков и биологов во всем мире, — что делает коронавирус SARS-CoV-2 таким опасным для человека. Найти ответ на этот вопрос можно, в частности, путем обнаружения вероятных типов клеток, которые заражает вирус.

Новое исследование под руководством американских ученых Хосе Ордоваса-Монтанеса (Jose Ordovas-Montanes) из Бостонской детской больницы и Алекса Шалека из Массачусетского технологического института неожиданно выявило, что вирусу фактически помогают клетки, входящие в состав одной из основных защитных систем организма.

Ордовас-Монтанес и Шалек изучали различные типы клеток дыхательной системы и кишечника еще до того, как появились первые известия о новом коронавирусе, а с февраля начали целенаправленно углублять исследования.

"Мы начали изучать клетки из тканей, таких как слизистая оболочка носовой полости, легких и кишечника, основываясь на сообщаемых симптомах и месте обнаружения вируса, — приводятся в пресс-релизе Бостонской детской больницы слова Ордоваса-Монтанеса. — Мы хотели получить максимально возможную информацию по всему спектру".

Предварительные результаты показали, что SARS-CoV-2, как и его предшественник, вирус SARS-CoV, вызвавший пандемию атипичной пневмонии в 2003 году, использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки человека с помощью фермента TMPRSS2.

Ученые поставили перед собой задачу найти клетки, которые экспрессируют одновременно ACE2 и TMPRSS2. Для этого они использовали метод секвенирования РНК единичных клеток, позволяющий идентифицировать около 20 тысяч генов.

Выяснилось, что ACE2 и TMPRSS2 содержат лишь около десяти процентов клеток дыхательных и кишечных тканей. Их можно разделить на три группы: бокаловидные клетки слизистой оболочки носа; клетки легких, известные как пневмоциты типа II, которые помогают поддерживать альвеолы — мешочки, куда поступает кислород; и энтероциты — клетки, выстилающие тонкую кишку и участвующие в процессе всасывания питательных веществ.

Одна из главных опасностей коронавируса заключается в том, что рецептор, через который вирус проникает в здоровую клетку, кодируется геном ACE2, а он, в свою очередь, стимулируется интерфероном — белком, вырабатывающимся в ответ на вторжение вируса. Получается, что интерферон — одна из основных защитных сил организма — сам обеспечивает вирусу каналы для проникновения.

"ACE2 имеет решающее значение для защиты людей от различных типов повреждений легких, — говорит Ордовас-Монтанес. — Но поскольку вирус использует ACE2 в качестве цели, мы предполагаем, что интерферон может способствовать усилению инфекции".

Сейчас интерфероны проходят тестирование как средство для лечения COVID-19. Авторы отмечают, что здесь нужны углубленные исследования, чтобы не принести пациентам больше вреда, чем пользы.