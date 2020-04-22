В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 22 апр - РИА Новости. Среди 19 пациентов с Среди 19 пациентов с коронавирусом Калининградской области , диагноз у которых подтвердился за последние сутки, трое детей до 14 лет, а также двое пожилых людей старше 65 лет, находящихся в группе риска, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За прошедшие сутки в области выявлено 19 случаев коронавирусной инфекции. Из них трое детей до 14 лет, два человека старше 65 лет. Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определен круг общавшихся с ними из числа близкого контакта по семье, работе, нахождения в медицинской организации, им назначено обследование в условиях изоляции по месту жительства", - сказали в штабе.

В оперштабе уточнили, что девять заболевших выявлены при обследовании после контакта с ранее заболевшими, еще девять человек обратились за медицинской помощью в связи повышением температуры, появлением боли в горле, затрудненного дыхания.

У одного при обращении за медицинской помощью диагностирована пневмония. Троих переболевших коронавирусом выписали из стационара.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 22 апреля, на COVID-19 обследовано 12,7 тысячи человек, из них выявлено 163 случая заражения, из них 45 человек выздоровели, один мужчина 1950 года рождения скончался. Под медицинским наблюдением находятся 1,2 тысячи человек, в том числе 75 в условиях обсерватора.

В оперштабе добавили, что со среды заработала горячая линия по вопросам помощи в период распространения коронавируса по телефону 8-800-201-39-00. Новый сервис объединил в себе все существующие в регионе горячие линии. При обращении можно узнать о новых мерах поддержки граждан, семей с детьми, бизнеса, работе различных учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, на главной странице официального сайта регионального правительства запущены открытые линии, которые позволяют получить ответ в течение суток.