Кузнецова рассказала о состоянии избитого ребенка из Оренбуржья

"Как только к нам поступила информация, мы тут же связались с региональными профильными ведомствами. В настоящее время ребенок находится под присмотром медиков. В ближайшие дни ему предстоит обследование", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба омбудсмена.