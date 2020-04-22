Кузнецова рассказала о состоянии избитого ребенка из Оренбуржья

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Десятимесячный мальчик из Оренбургской области, которого мать била его по голове, находится в больнице, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при аппарате губернатора области Татьяна Шмелева сообщила РИА Новости, что органы опеки Оренбургской области изъяли 10-месячного мальчика от матери, которая била его по голове.
"Как только к нам поступила информация, мы тут же связались с региональными профильными ведомствами. В настоящее время ребенок находится под присмотром медиков. В ближайшие дни ему предстоит обследование", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба омбудсмена.
По словам омбудсмена, допускается версия, что женщина хотела передать ребенка в сиротское учреждение. Сама мама, уточнила Кузнецова, сирота и у неё нет родственников.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетнего" после публикации в соцсетях видео, на котором женщина избивает маленького сына. На кадрах жительница Соль-Илецка достает сына из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван, затем бьет его рукой. Когда малыш начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила бить, в том числе по голове.