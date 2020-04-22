Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-04-22T12:01
https://ria.ru/20200422/1570400060.html
Резидент ОЭЗ Москвы укомплектует 1200 реанимобилей для регионов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570126850_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_c8871b0f377fedef2db11284dfe7309f.jpg
РИА Новости

Резидент ОЭЗ Москвы укомплектует 1200 реанимобилей для регионов

12:01 22.04.2020
28
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Медплант" поставит специальное оборудование для клиник и автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В комплект поставки войдут аппараты для поддержания работы дыхательной системы, респираторы, пульсоксиметры, шприцевые дозаторы и капнометры, уточняется в сообщении.
"Во время борьбы с распространением  коронавирусной инфекции обеспечивается полное оснащение не только больниц, но и машин экстренной медицинской помощи. До июня производитель особой экономической зоны укомплектует 1200 реанимобилей для всех российских регионов. Необходимая медицинская техника также поступит и на Московскую станцию скорой медицинской помощи им. Пучкова", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев, компания "Медплант" занимается оснащением машин экстренной медицинской помощи уже 20 лет, получив в 2018 году статус резидента столичной ОЭЗ.
Международный деловой центр Москва-Сити
21 апреля, 11:58Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Резидент ОЭЗ Москвы запустил производство защитных костюмов
"С марта компания вдвое увеличила объемы производства. Скоро столичные машины скорой помощи будут оснащены как традиционными медицинскими изделиями, так и новыми оригинальными устройствами: суперпортативным дозатором лекарственных средств и капнографом - монитором СО2 - для контроля состояния пациента при проведении интубации. Всего компания владеет 32 изделиями и 14 патентами на изобретения. Продукцией "Медпланта" оснащены более 20 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи во всех регионах России и странах ближайшего зарубежья", – рассказал Дёгтев.
000000
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией
08:45Якутия не отказывается от строительства Ленского моста
08:44Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
08:40Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
08:38Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
08:38Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
08:37Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
08:35Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом
08:33В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
08:33Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
08:28ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:27Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
08:26Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,3 тысячи
08:21Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
08:20Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
Лента новостейМолния