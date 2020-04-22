Резидент ОЭЗ Москвы укомплектует 1200 реанимобилей для регионов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Медплант" поставит специальное оборудование для клиник и автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В комплект поставки войдут аппараты для поддержания работы дыхательной системы, респираторы, пульсоксиметры, шприцевые дозаторы и капнометры, уточняется в сообщении.
"Во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции обеспечивается полное оснащение не только больниц, но и машин экстренной медицинской помощи. До июня производитель особой экономической зоны укомплектует 1200 реанимобилей для всех российских регионов. Необходимая медицинская техника также поступит и на Московскую станцию скорой медицинской помощи им. Пучкова", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев, компания "Медплант" занимается оснащением машин экстренной медицинской помощи уже 20 лет, получив в 2018 году статус резидента столичной ОЭЗ.
"С марта компания вдвое увеличила объемы производства. Скоро столичные машины скорой помощи будут оснащены как традиционными медицинскими изделиями, так и новыми оригинальными устройствами: суперпортативным дозатором лекарственных средств и капнографом - монитором СО2 - для контроля состояния пациента при проведении интубации. Всего компания владеет 32 изделиями и 14 патентами на изобретения. Продукцией "Медпланта" оснащены более 20 тысяч автомобилей скорой медицинской помощи во всех регионах России и странах ближайшего зарубежья", – рассказал Дёгтев.