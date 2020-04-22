Проводить голосование по Конституции заочно нельзя, считают в Госдуме

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Проводить голосование по поправкам в Проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ из-за коронавируса в заочном формате нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Ранее всероссийское голосование по внесению изменений в конституцию было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса сроки были передвинуты.

"При этом проводить голосование в заочном формате, на мой взгляд, нельзя, чтобы не подвергать сомнениям его итоги. Нужно все-таки, чтобы было доверие не только к тексту поправок, но и к процедуре голосования. Поэтому необходимо дождаться, когда эпидемия закончится и ситуация стабилизируется, и прийти на участки проголосовать. Все процедуры, которые установлены законом, необходимо провести", - заявил депутат, которого цитирует пресс-служба комитета.

Парламентарий подчеркнул, что, "казалось бы, абстрактные тезисы, предложенные в текст конституции, в условиях пандемии коронавируса перешли в реальную потребность", это доказывает востребованность поправок, предложенных в основной закон.

"Чтобы такие меры продолжали работать и в дальнейшем, когда закончится борьба с пандемией, чтобы помогли гражданам и юридическим лицам преодолеть последствия кризиса, необходимо закрепить их в основном законе, поддержав поправки на общероссийском голосовании", - подчеркнул Крашенинников.