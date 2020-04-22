Глава КСИР прокомментировал вывод на орбиту иранского военного спутника

ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Успешный вывод Ираном первого военного спутника на орбиту повышает оборонные возможности страны, вооруженные силы страны стали "космическими", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец").
"Успешный запуск спутника повышает различные измерения обороноспособности Исламской Республики Иран. С божьей милостью КСИР сегодня стал космическим", - сказал Салами, как следует из заявления, опубликованного информационным порталом Корпуса стражей Sepahnews.