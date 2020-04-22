Митрополит Иларион: Агейкин много сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина, отметив, что он многое сделал для укрепления связей двух Церквей - РПЦ и РПЦЗ.

По информации Московской патриархии, Агейкин скончался во вторник после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.

"В Русской зарубежной церкви никогда не разлучатся с добрыми воспоминаниями о покойном, как преданном служителе алтаря Господня, насквозь церковном человеке, гостеприимном, любящем и любимом батюшке, муже и отце", - говорится в обращении митрополита Илариона на имя патриарха Кирилла, родных и близких протоиерея Александра Агейкина, поступившем в среду в РИА Новости.

Первоиерарх РПЦЗ отметил, что "еще задолго до формального диалога и восстановления полноты братского общения между Русской православной церковью и Русской зарубежной церковью (в 2007 году - ред.) отец Александр, будучи клириком храма Христа Спасителя, как и покойный ризничий Кремлевских соборов игумен Иосиф (Шапошников), всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси, посещавших Первопрестольный град и покланявшихся его святыням".

"Отец Александр не раз совершал ответные визиты и в наши епархии, укрепляясь братским общением с представителями нашей Церкви, ныне молящимися об упокоении его души и вспоминающими его труды, скорби, печали, скромность и молитвы", - отметил глава РПЦЗ.

При этом он обратил внимание на то, что, "постепенно восходя по лестнице церковного служения", Агейкин "нисколько не менялся и никогда не превозносился".