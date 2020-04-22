Митрополит Иларион: Агейкин много сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина, отметив, что он многое сделал для укрепления связей двух Церквей - РПЦ и РПЦЗ.
По информации Московской патриархии, Агейкин скончался во вторник после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 48 лет.
"В Русской зарубежной церкви никогда не разлучатся с добрыми воспоминаниями о покойном, как преданном служителе алтаря Господня, насквозь церковном человеке, гостеприимном, любящем и любимом батюшке, муже и отце", - говорится в обращении митрополита Илариона на имя патриарха Кирилла, родных и близких протоиерея Александра Агейкина, поступившем в среду в РИА Новости.
Первоиерарх РПЦЗ отметил, что "еще задолго до формального диалога и восстановления полноты братского общения между Русской православной церковью и Русской зарубежной церковью (в 2007 году - ред.) отец Александр, будучи клириком храма Христа Спасителя, как и покойный ризничий Кремлевских соборов игумен Иосиф (Шапошников), всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси, посещавших Первопрестольный град и покланявшихся его святыням".
"Отец Александр не раз совершал ответные визиты и в наши епархии, укрепляясь братским общением с представителями нашей Церкви, ныне молящимися об упокоении его души и вспоминающими его труды, скорби, печали, скромность и молитвы", - отметил глава РПЦЗ.
При этом он обратил внимание на то, что, "постепенно восходя по лестнице церковного служения", Агейкин "нисколько не менялся и никогда не превозносился".
Александр Агейкин был рукоположен в сан диакона в 1996 году. В 2000-2013 годах служил в храме Христа Спасителя, будучи уже протодьяконом. В 2012 году стал священником, а в следующем году был назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове. В 2016 году был назначен председателем церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, а в 2017 году - заместителем руководителя административного секретариата Московской патриархии.