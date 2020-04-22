В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

"Никаких признаков респираторных заболеваний у них не было. Но вчера сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведенного из городской больницы появились признаки ОРВИ. Сейчас оба переведены в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где они будут обследованы на коронавирус. В кардиоцентре составлены списки контактных лиц, которые также пройдут диагностику", - пояснил глава региона.