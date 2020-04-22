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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:56
https://ria.ru/20200422/1570399769.html
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

11:56 22.04.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Случаи коронавируса зафиксированы у медиков и пациентов в восьми больницах Свердловской области, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
На 22 апреля в области зарегистрированы 243 случая новой коронавирусной инфекции, из них 10 - за последние сутки. Ранее руководитель Роспотребнадзора региона Дмитрий Козловских заявил, что положительные анализы были официально подтверждены у 78 человек - пациентов и медицинского персонала больницы №1 Екатеринбурга. По его словам, основной причиной послужило "поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе своей ежедневной деятельности".
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"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
По словам губернатора, один из последних потенциально опасных случаев произошел в Уральском институте кардиологии, куда 12 апреля были направлены три нуждающихся в неотложной операции пациента из городской больницы №1, где впоследствии была зафиксирована вспышка коронавируса.
"Никаких признаков респираторных заболеваний у них не было. Но вчера сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведенного из городской больницы появились признаки ОРВИ. Сейчас оба переведены в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где они будут обследованы на коронавирус. В кардиоцентре составлены списки контактных лиц, которые также пройдут диагностику", - пояснил глава региона.
Также он уточнил, что подтвержденные случаи коронавируса есть в екатеринбургских больницах №1, №40, №20, №14 и в "Новой больнице", красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. В зависимости от ситуации отделения или больницы целиком закрыты на карантин, составлены списки контактных лиц, которые также проходят обследования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий КозловскийЕвгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)УральскийСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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