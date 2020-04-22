В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Случаи коронавируса зафиксированы у медиков и пациентов в восьми больницах Свердловской области, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
На 22 апреля в области зарегистрированы 243 случая новой коронавирусной инфекции, из них 10 - за последние сутки. Ранее руководитель Роспотребнадзора региона Дмитрий Козловских заявил, что положительные анализы были официально подтверждены у 78 человек - пациентов и медицинского персонала больницы №1 Екатеринбурга. По его словам, основной причиной послужило "поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе своей ежедневной деятельности".
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
По словам губернатора, один из последних потенциально опасных случаев произошел в Уральском институте кардиологии, куда 12 апреля были направлены три нуждающихся в неотложной операции пациента из городской больницы №1, где впоследствии была зафиксирована вспышка коронавируса.
"Никаких признаков респираторных заболеваний у них не было. Но вчера сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведенного из городской больницы появились признаки ОРВИ. Сейчас оба переведены в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где они будут обследованы на коронавирус. В кардиоцентре составлены списки контактных лиц, которые также пройдут диагностику", - пояснил глава региона.
Также он уточнил, что подтвержденные случаи коронавируса есть в екатеринбургских больницах №1, №40, №20, №14 и в "Новой больнице", красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ. В зависимости от ситуации отделения или больницы целиком закрыты на карантин, составлены списки контактных лиц, которые также проходят обследования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.