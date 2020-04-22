Мусульман Египта предостерегли от массовых молитв на крышах домов

КАИР, 22 апр – РИА Новости. Управление фетв (устных религиозных предписаний) Египта призвало верующих отказаться от массовых молитв на крышах домов в условиях закрытых из-за коронавируса мечетей, а также осудило видеоролики в соцсетях с курящими во время молитвы мусульманами.

Все мечети Египта закрыты с 21 марта в связи с пандемией коронавируса. Власти регулярно сообщают об увольнении имамов мечетей, нарушающих запрет и намеренно открывающих молельное учреждение.

Согласно полученному РИА Новости заявлению управления, в соцсетях появились призывы собираться на крышах домов и устраивать массовые богослужения. "Такие молитвы запрещены, так как подвергают жизни людей опасности. Предостерегаем всех от проведения массовых собраний в месяц поста Рамадан", - говорится в заявлении.

Управление призвало мусульман молиться у себя дома, напомнив о слогане "твой дом – твоя мечеть".