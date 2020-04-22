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Религия и мировоззрение
2020-04-22T11:55
https://ria.ru/20200422/1570399676.html
Мусульман Египта предостерегли от массовых молитв на крышах домов
https://cdn21.img.ria.ru/images/153249/74/1532497416_0:224:4240:2609_1036x0_80_0_0_3b3abd9ec876790ba9a6a90cb4d2895d.jpg
РИА Новости

Мусульман Египта предостерегли от массовых молитв на крышах домов

11:55 22.04.2020
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© РИА Новости / Надим ЗуауиКаир
Каир
© РИА Новости / Надим Зуауи
КАИР, 22 апр – РИА Новости. Управление фетв (устных религиозных предписаний) Египта призвало верующих отказаться от массовых молитв на крышах домов в условиях закрытых из-за коронавируса мечетей, а также осудило видеоролики в соцсетях с курящими во время молитвы мусульманами.
Все мечети Египта закрыты с 21 марта в связи с пандемией коронавируса. Власти регулярно сообщают об увольнении имамов мечетей, нарушающих запрет и намеренно открывающих молельное учреждение.
Согласно полученному РИА Новости заявлению управления, в соцсетях появились призывы собираться на крышах домов и устраивать массовые богослужения. "Такие молитвы запрещены, так как подвергают жизни людей опасности. Предостерегаем всех от проведения массовых собраний в месяц поста Рамадан", - говорится в заявлении.
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Управление призвало мусульман молиться у себя дома, напомнив о слогане "твой дом – твоя мечеть".
Также богословы обратили внимание на видеоролики в TikTok с "парнями и девушками, молящимися дома, но высмеивающими молитву, некоторые из них курили во время процесса". Управление отметило, что такие деяния "разгневают Аллаха".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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