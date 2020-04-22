В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 7281

МИНСК, 22 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 558, до 7,281 тысячи, скончались еще три пациента, всего умерших 58, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии, по данным на вторник, число инфицированных коронавирусом составляло 6,723 тысячи, в том числе сообщалось о 55 умерших пациентах.
"Всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, по данным на среду в республике выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. С начала февраля в Белоруссии проведено около 115 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. По данным минздрава, в круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.