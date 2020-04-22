В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 7281

"Всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, по данным на среду в республике выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. С начала февраля в Белоруссии проведено около 115 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. По данным минздрава, в круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.