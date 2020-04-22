Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-04-22T11:52
https://ria.ru/20200422/1570399595.html
ОАЭ призвали мусульман молиться дома в Рамадан из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/152122/10/1521221008_0:360:3456:2304_1036x0_80_0_0_3b4d09383025945d7ca2652c9b9aa6e2.jpg
РИА Новости

ОАЭ призвали мусульман молиться дома в Рамадан из-за коронавируса

11:52 22.04.2020
342
© РИА Новости / Надим Зуауи Рамадан на улицах Каира
 Рамадан на улицах Каира
© РИА Новости / Надим Зуауи
ДОХА, 22 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса не является поводом для мусульман не соблюдать пост во время ежегодного месяца поста Рамадана, который начнется на этой неделе, но от посещения мечетей для коллективных молитв нужно воздержаться, говорится в заявлении Совета по изданию фетв (эдикт, основанный на принципах ислама и шариата - ред.) ОАЭ, распространенном эмиратскими СМИ.
"Люди, которые не имеют проблем со здоровьем, должны соблюдать Рамадан, за исключением медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, и могут не делать этого, если они опасаются, что пост может привести к ослаблению их иммунной системы или возможности потерять пациентов. Коллективные молитвенные собрания в настоящее время могут поставить жизни под угрозу жизни, что строго запрещено в исламе", - говорится в заявлении совета.
Паломники в Мекке
21 апреля, 09:15
Без доступа к святыням. COVID-19 нарушил традиции Рамадана
Там отметили необходимость соблюдать дистанцию во время совершения молитв.
Ранее власти ОАЭ с целью предотвратить распространение коронавируса запретили проведение молитвенных собраний в молельных домах и мечетях.
Как ожидается, первым днем Рамадана в ОАЭ станет пятница, 24 апреля.
010001
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией
08:45Якутия не отказывается от строительства Ленского моста
08:44Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
08:40Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
08:38Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
08:38Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
08:37Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
08:35Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом
08:33В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
08:33Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
08:28ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:27Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
08:26Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,3 тысячи
08:21Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
08:20Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
Лента новостейМолния