ОАЭ призвали мусульман молиться дома в Рамадан из-за коронавируса

ДОХА, 22 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса не является поводом для мусульман не соблюдать пост во время ежегодного месяца поста Рамадана, который начнется на этой неделе, но от посещения мечетей для коллективных молитв нужно воздержаться, говорится в заявлении Совета по изданию фетв (эдикт, основанный на принципах ислама и шариата - ред.) ОАЭ, распространенном эмиратскими СМИ.

"Люди, которые не имеют проблем со здоровьем, должны соблюдать Рамадан, за исключением медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, и могут не делать этого, если они опасаются, что пост может привести к ослаблению их иммунной системы или возможности потерять пациентов. Коллективные молитвенные собрания в настоящее время могут поставить жизни под угрозу жизни, что строго запрещено в исламе", - говорится в заявлении совета.