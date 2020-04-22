В Курской области число заразившихся коронавирусом достигло 276

"По данным оперативного штаба на 22 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 276 подтвержденных случая заболевания граждан с новой коронавирусной инфекцией. Из них 34 случая выявлено за последние сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в данный момент находятся 246 пациентов, их них 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко. При этом 163 пациента без признаков заболевания находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.