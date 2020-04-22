В Курской области число заразившихся коронавирусом достигло 276

БРЯНСК, 22 апр – РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Курской области выросло до 276 человек после того, как в минувшие сутки подтвердились 34 новых случая заражения, сообщила администрация региона.
"По данным оперативного штаба на 22 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 276 подтвержденных случая заболевания граждан с новой коронавирусной инфекцией. Из них 34 случая выявлено за последние сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под медицинским наблюдением в данный момент находятся 246 пациентов, их них 83 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко. При этом 163 пациента без признаков заболевания находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.
По данным на утро среды, в регионе выписано 27 пациентов. Скончались три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.