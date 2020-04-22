В Минздраве усомнились в наступлении пика по COVID-19 в России

"По поводу пика заболеваемости. ... Ситуация развивается, мы за ней следим внимательно. И по сути, ничего не изменится в нашей работе от того, можно ли эту назвать ситуацию пиковой. Система по всей стране, она работает в таком мобилизованном режиме, в режиме готовности. ... Но насчет пика, я думаю, что пика мы еще не достигли", - рассказал Кузнецов в рамках круглого стола "Общественный контроль в системе мер, направленных на реализацию политики противодействия социальным угрозам, вызванным пандемией коронавируса", организованного Общественной палатой РФ.