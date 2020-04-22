В Нижегородской области обнаружили машину с телами троих рыбаков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Следователи СК выясняют причины гибели троих рыбаков, тела которых обнаружили в автомобиле в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По предварительным данным, 20 апреля мужчины приехали порыбачить в районе деревни Плащенер Тоншаевского района. В темное время суток их машина застряла на мелководье, при этом задняя часть машины оказалась в воде. Утром 21 апреля всех троих рыбаков обнаружили без признаков жизни.
"При осмотре тел видимых следов насильственной смерти не обнаружено. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Как полагают следователи СК, мужчины остались ночевать в машине, периодически включая двигатель. Версия об отравлении выхлопными газами рассматривается как основная", - говорится в сообщении СУСК.
Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.