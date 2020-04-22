В Нижегородской области обнаружили машину с телами троих рыбаков

"При осмотре тел видимых следов насильственной смерти не обнаружено. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Как полагают следователи СК, мужчины остались ночевать в машине, периодически включая двигатель. Версия об отравлении выхлопными газами рассматривается как основная", - говорится в сообщении СУСК.