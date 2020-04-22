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2020-04-22T13:18
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В Испании отменили празднование Томатины из-за коронавируса
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РИА Новости

В Испании отменили празднование Томатины из-за коронавируса

11:48 22.04.2020 (обновлено: 13:18 22.04.2020)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники ежегодного праздника La Tomatina в городе Буньоль провинции Валенсия в Испании
Участники ежегодного праздника La Tomatina в городе Буньоль провинции Валенсия в Испании
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Участники ежегодного праздника La Tomatina в городе Буньоль провинции Валенсия в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Власти испанского города Буньоль (автономное сообщество Валенсия) приняли решение отменить празднование Томатины - битвы помидоров, которое проводится ежегодно в последнюю неделю августа, из-за эпидемии COVID-19.
О планах отменить празднования сообщила мэр города Жункаль Карраскоса на своей странице в Facebook. "Что касается Томатины, всем очевидно, насколько было бы сложно организовать наш самый международный праздник", - пишет градоначальница. По ее словам, решение об отмене Томатины было поддержано правительством единогласно. При этом официальное решение должно быть принято 27 апреля на заседании местного парламента.
Мэрия также приняла решение об окончательной отмене проведения в этом году Фальяс, которые должны были пройти в марте, но были отложены из-за эпидемии. "Мы приняли решение о полной отмене празднований Фальяс Буньоля 2020 года. Это сложное и болезненное решение, которое мы приняли вместе, из-за развития этой пандемии и кризиса, который он за собой влечет", - говорится в заявлении мэрии. Городское руководство выразило уверенность, что праздники будут проведены в следующем году.
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Томатина - ежегодный праздник, проходящий в последнюю неделю августа в испанском городе Буньоль возник как простая шутка между соседями. В 2002 году Томатина была включена в список испанских праздников, носящих международный туристический интерес.
Томатина отменяется второй раз за последние 75 лет. В последний раз это произошло по распоряжению мэра в 1957-м. Ежегодно в ней принимают участие более 20 тысяч человек, которые забрасывают друг друга помидорами. В среднем используются до 145 тонн томатов.
Накануне стало известно об отмене еще одного знаменитого испанского праздника – мэрия Памплоны заявила, что не будет проводить Сан-Фермин.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 22 апреля в Испании было выявлено более 208 тысяч случаев заражения, умерли 21,7 тысячи человек.
При этом рост числа жертв и новых заболевших в последнее время существенно замедлился.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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