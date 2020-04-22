Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, пишут СМИ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, рассказал "Комсомольской правде" друг ее мужа Петра Чернышева.
"Только что говорил с Петей. Он сказал, Настя дома, рядом с ним. И она хорошо себя чувствует", — сказал собеседник издания.
По его словам, врачи решили, что актриса может находиться без круглосуточного наблюдения, и согласились отпустить ее домой на самоизоляцию.
"Настя после всех операций осталась адекватным человеком. Ясно мыслит, общается. Единственное, быстро устает. Одно время она перемещалась в кресле, но сейчас встает, ходит сама", — добавил друг фигуриста.
Он также отметил, что сейчас Заворотнюк не пользуется интернетом и не смотрит телевизор, чтобы не волноваться.
Сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностировали раковую опухоль мозга.
Родные артистки долго не комментировали эту информацию, но затем подтвердили, что Заворотнюк действительно проходит лечение.