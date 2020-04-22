В Ингушетии число заболевших коронавирусом выросло до 397 человек

НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом жителей Ингушетии составило почти 400 человек, за сутки выявлено 43 новых больных, один человек скончался, выздоровели 12 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии 354 заболевших коронавирусом.
"На 22 апреля по результатам исследований выявлены 397 проб, положительных на COVID-2019. Умерших за сутки один, всего – 13 человек. Выздоровевших за сутки – 12, всего – 50 человек", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что скончавшийся – мужчина в возрасте за 60 лет, а все выздоровевшие переносили болезнь в легкой форме.
Отмечается, что всего в республике госпитализирован 271 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 142 пациента. "Из них 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 8 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет штаб.
Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 ввиду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому.
"Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 981 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 691 человек", - подчеркивает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.