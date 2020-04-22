В Ингушетии число заболевших коронавирусом выросло до 397 человек

НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом жителей Ингушетии составило почти 400 человек, за сутки выявлено 43 новых больных, один человек скончался, выздоровели 12 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 354 заболевших коронавирусом.

"На 22 апреля по результатам исследований выявлены 397 проб, положительных на COVID-2019. Умерших за сутки один, всего – 13 человек. Выздоровевших за сутки – 12, всего – 50 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что скончавшийся – мужчина в возрасте за 60 лет, а все выздоровевшие переносили болезнь в легкой форме.

Отмечается, что всего в республике госпитализирован 271 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 142 пациента. "Из них 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 8 человек – на аппаратах ИВЛ", - уточняет штаб.

Все остальные с подозрением и подтверждением на COVID-2019 ввиду удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому.

"Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 981 человека, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 691 человек", - подчеркивает штаб.