Клишас назвал требование о самоизоляции москвичей с ОРВИ законным

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Требование властей Москвы об обязательной самоизоляции лиц с симптомами ОРВИ абсолютно законно и основано на нормах федерального законодательства, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Требование властей Москвы о том, чтобы все лица с симптомами ОРВИ в обязательном порядке оставались дома, абсолютно законно и основано на нормах федерального законодательства о возможности установления обязательных для граждан правил поведения", - сказал он РИА Новости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.