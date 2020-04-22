Синоптики рассказали, когда в Москву вернется потепление

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Температура в выходные дни в Температура в выходные дни в Москве повысится до десяти градусов, существенных осадков начиная с субботы не ожидается, в последующие дни температура будет постепенно повышаться, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Что касается субботы и воскресенья, то за счет большего просвета в облаках и большего солнца ожидается повышение температуры до плюс девяти-десяти, по области от шести до 11. В последующие дни ночи будут более теплыми, дневная температура будет на уровне 9-11 градусов, существенных осадков начиная с субботы не ожидается", — сообщила Позднякова.

Синоптик отметила, что в конце рабочей недели в Москве будет довольно прохладная и ветреная погода. Погоду будет определять противостояние двух синоптических вихрей. Температура в ночные часы в четверг, в пятницу и субботу будет понижаться до отрицательных значений — до минус трех, местами около нуля или слабо положительная. Днем в четверг плюс пять-семь, по области плюс три-восемь.