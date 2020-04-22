Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

"Дорогие друзья и коллеги, информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве", — написала она в фейсбуке .

Источник РИА Новости в полиции республики подтвердил, что правоохранительные органы разыскивают замглавы столичного департамента. По предварительным данным, он приехал в Ялту на такси из Краснодарского края и больше на связь не выходил.