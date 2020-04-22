Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
"Дорогие друзья и коллеги, информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве", — написала она в фейсбуке.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Ошарина в последний раз видели в Ялте 30 марта.
Источник РИА Новости в полиции республики подтвердил, что правоохранительные органы разыскивают замглавы столичного департамента. По предварительным данным, он приехал в Ялту на такси из Краснодарского края и больше на связь не выходил.
Поисками занимается в том числе добровольческий отряд "МоскваСпас", накануне разместивший информацию о пропаже чиновника в своем сообществе во "ВКонтакте".
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