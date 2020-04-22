В Тверской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5236 новых случаев, в том числе 27 - в Тверской области. О состоянии новых заболевших местные власти не сообщают. Также нет информации о том, где они могли заразиться.