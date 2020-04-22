В Тверской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на 27 и составило 356 человек, сообщает в среду областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5236 новых случаев, в том числе 27 - в Тверской области. О состоянии новых заболевших местные власти не сообщают. Также нет информации о том, где они могли заразиться.
"Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.
Всего в регионе подтверждено 356 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 112 человек, Конаковском районе - 89 человек, городе Кимры - 67 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.