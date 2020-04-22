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2020-04-22T11:38
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Нарушившего карантин мэра испанского города задержали пьяным за рулем
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РИА Новости

Нарушившего карантин мэра испанского города задержали пьяным за рулем

11:38 22.04.2020
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© AP Photo / Emilio MorenattiПолицейские в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона
Полицейские в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона
© AP Photo / Emilio Morenatti
МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Мэр испанского города Бадалона (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) Алекс Пастор был задержан правоохранительными органами пьяным за рулем, после этого он подал в отставку.
Об отставке градоначальника на пресс-конференции сообщил один из его заместителей Рубен Гихарро. Он пояснил, что Пастор в комиссариате написал письмо своему адвокату, в котором сообщил об отставке.
Пастор, представитель социалистической партии, был накануне задержан в центре Барселоны каталонскими правоохранительными органами Mossos d'Esquadra. Его остановили на одном из постов для проверки нарушителей карантина. При этом он отказался проходить освидетельствование на алкоголь, несмотря на то что были явные признаки опьянения. Он был задержан за неподчинение представителям правоохранительных органов. По данным газеты País, при задержании он укусил одного из офицеров и постоянно повторял, что он мэр Бадалоны.
Пастор также уже исключен из членов Каталонской соцпартии.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 21 апреля в Испании было выявлено более 200 тысяч случаев заражения, умерли более 21 тысячи человек.
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При этом рост числа жертв и новых заболевших в последнее время существенно замедлился.
Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и дважды продлевался, в последний раз до 26 апреля. В среду конгресс депутатов рассматривает предложение правительство о его пролонгации до 9 мая включительно.
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