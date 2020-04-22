Нарушившего карантин мэра испанского города задержали пьяным за рулем

Об отставке градоначальника на пресс-конференции сообщил один из его заместителей Рубен Гихарро. Он пояснил, что Пастор в комиссариате написал письмо своему адвокату, в котором сообщил об отставке.
Пастор, представитель социалистической партии, был накануне задержан в центре Барселоны каталонскими правоохранительными органами Mossos d'Esquadra. Его остановили на одном из постов для проверки нарушителей карантина. При этом он отказался проходить освидетельствование на алкоголь, несмотря на то что были явные признаки опьянения. Он был задержан за неподчинение представителям правоохранительных органов. По данным газеты País, при задержании он укусил одного из офицеров и постоянно повторял, что он мэр Бадалоны.
Пастор также уже исключен из членов Каталонской соцпартии.
При этом рост числа жертв и новых заболевших в последнее время существенно замедлился.
Режим повышенной готовности был введен в Испании 14 марта и дважды продлевался, в последний раз до 26 апреля. В среду конгресс депутатов рассматривает предложение правительство о его пролонгации до 9 мая включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.