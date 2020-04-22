В Самарской области выявили 12 случаев заражения коронавирусом

САМАРА, 22 апр - РИА Новости. Девять из 12 жителей Самарской области, у которых за сутки диагностирован коронавирус, заразились при контакте с ранее заболевшими, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.
В среду оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что за последние сутки в России подтверждены 5236 случаев коронавируса в 78 регионах, в том числе 12 – в Самарской области.
По данным оперштаба, коронавирус также подтвердили у трех человек с внебольничной пневмонией или ОРВИ.
Всего в Самарской области подтверждены 115 случаев заражения COVID-19, выздоровели 15 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.