В Рязанской области число заразившихся коронавирусом выросло до 392

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 22 апреля в регионе выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 392 человек", - говорится в сообщении.