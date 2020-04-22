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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:35
https://ria.ru/20200422/1570398636.html
В Рязанской области число заразившихся коронавирусом выросло до 392
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Рязанской области число заразившихся коронавирусом выросло до 392

11:35 22.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Рязанской области за сутки выросло на 76, до 392 человек, предварительно диагноз подтвержден еще у 37 человек, сообщило правительство региона.
Накануне в регионе было зарегистрировано 316 случаев COVID-19.
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"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 22 апреля в регионе выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 392 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 37 предварительно положительных тестов в данный момент на подтверждении регионального Роспотребнадзора. В настоящее время вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 429 человек. Пятнадцать человек выздоровели и выписаны из больницы.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРязанская областьОбщество
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