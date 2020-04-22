В Рязанской области число заразившихся коронавирусом выросло до 392

БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Рязанской области за сутки выросло на 76, до 392 человек, предварительно диагноз подтвержден еще у 37 человек, сообщило правительство региона.
Накануне в регионе было зарегистрировано 316 случаев COVID-19.
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"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 22 апреля в регионе выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 392 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 37 предварительно положительных тестов в данный момент на подтверждении регионального Роспотребнадзора. В настоящее время вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 429 человек. Пятнадцать человек выздоровели и выписаны из больницы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.