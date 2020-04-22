В Свердловской области 13 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

"Десять новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале. Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвержден диагноз у жителей Екатеринбурга и Белоярского района. В Свердловской области, таким образом, зафиксировано 243 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 - средней тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.