В Свердловской области 13 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Тринадцать пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Десять новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Среднем Урале. Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвержден диагноз у жителей Екатеринбурга и Белоярского района. В Свердловской области, таким образом, зафиксировано 243 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 - средней тяжести, остальных – как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки выписаны еще пять человек. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 65, уточняет штаб.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.