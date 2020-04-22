В Кургане начали тестировать на коронавирус прибывающих из Москвы

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Всех граждан, прибывающих в Курган из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, с 22 апреля будут тестировать на коронавирусную инфекцию и направлять на 14-дневный карантин, сообщил в среду региональный оперштаб.

"С 22 апреля все, кто приезжает поездами из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в Курган, сдают анализ на COVID-19 сразу по прибытию. Для этого рядом с железнодорожным вокзалом развернут мобильный пункт", - говорится в сообщении.

Тестирование на коронавирус проводят медицинские работники поликлиник города Кургана, которые прошли специальное обучение, уточняется в сообщении. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области проводят термометрию прибывших из указанных регионов и вручают им предписания об обязательном соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней, поясняется в сообщении.

По данным департамента здравоохранения региона, 22 апреля в 05.00 (03.00 мск) было обследовано 26 пассажиров, которые прибыли в Курган.

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Оперштаб напоминает, что граждане, приехавшие в Курганскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области обязаны сообщать о прибытии, позвонив по телефону 8 (3522)25-03-03 или отправив СМС-сообщение со своими данными и кодом 10 на номер +7(903)767-26-68. С 22 апреля режим самоизоляции должны соблюдать и те, кто совместно проживает с прибывшими из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

В Курганской области, по данным на среду, зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.