Тюменских нефтяников обязали проходить карантин перед работой на вахте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Сотрудники нефтегазовых предприятий, прежде чем приступить к работе на месторождениях Тюменской области, должны будут пройти 14-дневный карантин, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Постановление о необходимости создания обсерваторов на нефтепромыслах, где трудятся вахтовики, подписала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. Кроме того, руководители нефтегазовых предприятий обязаны на время отстранить от работы людей старше 65 лет", - говорится в сообщении.
В качестве обсерватора должно использоваться здание, в котором нет проживающих либо арендаторов. Работодатель обязан обеспечить круглосуточную охрану территории и запретить доступ посторонних лиц. Персонал обсерватора должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, уточняет штаб.
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Ранее 14 вахтовиков заболели коронавирусом на месторождении в Тюменской области. По последним данным, количество заболевших в регионе составляет 290 человек, из них 28 выписаны из больницы после выздоровления, умерли двое. Остальные находятся под присмотром врачей, из них пять пациентов — дети. В тяжелом состоянии шесть человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. У 40% пациентов коронавирус проходит бессимптомно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.