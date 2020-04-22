В Волгоградской области шесть человек излечились от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 22 апр - РИА Новости. Еще шесть жителей Еще шесть жителей Волгоградской области вылечились от коронавирусной инфекции , всего в регионе 145 подтвержденных случаев COVID-19, сообщает в Telegram-канале областной оперативный штаб.

По информации оперштаба, на 21 апреля в Волгоградской области были выявлены 134 зараженных коронавирусной инфекцией, 25 человек выздоровели, двое скончались.

За сутки, по данным оперштаба, в регионе COVID-19 подтвердился еще у 11 человек, всего в Волгоградской области зарегистрировано 145 случаев инфекции.

"По факту выздоровления от коронавирусной инфекции из больниц выписан 31 человек", - говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, количество выздоровевших увеличилось на шесть человек.

Отмечается, что в больницах с подозрением на коронавирус находится 491 человек, в том числе 17 детей, под наблюдением в режиме самоизоляции – более 1,9 тысячи человек.