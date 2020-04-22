В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом

"В регионе произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом внебольничная пневмония в крайне тяжелом состоянии. Врачи приложили максимальные усилия для спасения его жизни. Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями", - написал глава региона.