В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Ярославской области, 69-летний мужчина был госпитализирован с внебольничной пневмонией в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона на своей странице в Facebook в среду.
"В регионе произошла первая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 1951 года рождения. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом внебольничная пневмония в крайне тяжелом состоянии. Врачи приложили максимальные усилия для спасения его жизни. Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями", - написал глава региона.
Он выразил соболезнования родным и близким скончавшегося.
По данным федерального штаба, в Ярославской области за последние сутки были выявлены 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Согласно этим данным, на среду в регионе зарегистрировано 198 инфицированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.