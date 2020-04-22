Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1559

ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на семь, достигнув 1559 человек, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1559 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 43 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 114 пациентов, из них семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 44 человека, 184 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.