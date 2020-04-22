Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1559

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1559 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 43 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 114 пациентов, из них семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 44 человека, 184 пациента были выписаны из больниц", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.