СК заподозрил экс-сотрудника Домодедовской таможни в избиении пассажира

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бывший замглавы отдела таможенного поста аэропорта Домодедово подозревается в избиении пассажира, у которого обнаружен перелом ребер и ушиб позвоночника, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Домодедово (грузовой). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказала она.
По версии следствия, подозреваемый контролировал работу инспекторов пассажирского поста аэропорта Домодедово. В феврале к сотрудникам таможенного контроля обратился гражданин прибывший из Ларнаки, с просьбой помочь в декларировании. Пассажир был пьян, что спровоцировало конфликт.
"Бывший заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур применил физическое насилие в отношении гражданина, повлекшее телесные повреждения в виде закрытого перелома ребер и ушиба мягких тканей грудного отдела позвоночника", - рассказала Марковская.
Сейчас следствие продолжает сбор доказательств.