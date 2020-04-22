СК заподозрил экс-сотрудника Домодедовской таможни в избиении пассажира

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Аэропорт Домодедово (грузовой). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказала она.