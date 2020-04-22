Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:24
https://ria.ru/20200422/1570397773.html
Китай назвал иск штата Миссури к КНР из-за пандемии сутяжничеством
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569707525_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_f5d87a011ff33194e3b2ac14f32f4be3.jpg
РИА Новости

Китай назвал иск штата Миссури к КНР из-за пандемии сутяжничеством

11:24 22.04.2020
13960
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЖители Пекина возвращаются к нормальной жизни
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Жители Пекина возвращаются к нормальной жизни
ПЕКИН, 22 апр -РИА Новости. Иск американского штата Миссури, в котором Китай обвиняется в распространении эпидемии, является чистой воды сутяжничеством, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса. Иск обвиняет власти Китая в том, что они "обманывали публику, не публиковали важную информацию, арестовывали жаловавшихся, отрицали факт передачи (вируса) от человека к человеку, уничтожали медицинские исследования, позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом... тем самым вызвав пандемию, которую можно было предотвратить".
"Эти так называемые судебные процессы – чистой воды сутяжническое дело, недобросовестно возбужденный акт с целью досадить", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что подобный иск лишен каких-либо фактологических и юридических доказательств.
"В соответствии с принципом равноправия суверенитета, принятого в международном праве, у правительство Китая на всех уровнях есть суверенитет принимать различные меры по профилактике эпидемии, они не находятся под юрисдикцией американского суда", - добавил китайский дипломат.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Он призвал США отказаться от практики злоупотребления "сутяженичеством" и направить усилия на борьбу с распространением эпидемии.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1082113212
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гэн ШуанДональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
08:40Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
08:38Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
08:38Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
08:37Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
08:35Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом
08:33В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
08:33Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
08:28ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:27Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
08:26Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,3 тысячи
08:21Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
08:20Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
08:13Цены на нефть растут на фоне ослабления карантинных мер
08:12Голикова рекомендовала наблюдать за ВИЧ-инфицированными дистанционно
Лента новостейМолния