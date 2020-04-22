Китай назвал иск штата Миссури к КНР из-за пандемии сутяжничеством

ПЕКИН, 22 апр -РИА Новости. Иск американского штата Миссури, в котором Иск американского штата Миссури, в котором Китай обвиняется в распространении эпидемии, является чистой воды сутяжничеством, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан

Ранее американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвиняя страну в пандемии коронавируса. Иск обвиняет власти Китая в том, что они "обманывали публику, не публиковали важную информацию, арестовывали жаловавшихся, отрицали факт передачи (вируса) от человека к человеку, уничтожали медицинские исследования, позволили миллионам людей вступить в контакт с вирусом... тем самым вызвав пандемию, которую можно было предотвратить".

"Эти так называемые судебные процессы – чистой воды сутяжническое дело, недобросовестно возбужденный акт с целью досадить", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что подобный иск лишен каких-либо фактологических и юридических доказательств.

"В соответствии с принципом равноправия суверенитета, принятого в международном праве, у правительство Китая на всех уровнях есть суверенитет принимать различные меры по профилактике эпидемии, они не находятся под юрисдикцией американского суда", - добавил китайский дипломат.

Он призвал США отказаться от практики злоупотребления "сутяженичеством" и направить усилия на борьбу с распространением эпидемии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.