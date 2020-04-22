"МегаФон" поддержит социальный проект RT "Карта взаимопомощи"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Компания "МегаФон" поддержит социальный проект телеканала . Компания "МегаФон" поддержит социальный проект телеканала RT "Карта взаимопомощи", который позволяет жителям одного района помочь друг другу в период самоизоляции, сообщает телеканал.

В частности, "МегаФон" обеспечит бесперебойное функционирование проекта с помощью услуги СDN, которая гарантирует мгновенное открытие страниц даже при пиковых нагрузках. Задания волонтёрам проекта "Карта взаимопомощи" будут отправляться в смс-сообщениях при помощи услуги "МегаФона" "Мобильное информирование".

Также компания предоставит волонтерам, которые оказали помощь, скидки на свои услуги. Те из них, кто уже является абонентами "МегаФона", получат скидки в размере 30% на абонентскую плату по тарифу на шесть месяцев. Специальные условия будут доступны и новым абонентам из числа участников акции.

Карта взаимопомощи " — проект, созданный для волонтёров и тех, кому сейчас тяжело одним. Волонтеры, которые готовы доставить продукты или лекарства своим соседям по району, не имеющим возможность выходить на улицу, сообщают о своем желании помочь и отмечают собственную локацию на специальной карте. После этого на карте откроются точки и контакты тех, кому нужна помощь поблизости. Люди, которым необходима помощь, в свою очередь, публикуют на карте свои просьбы - "задания", максимально точно указывая геолокацию.

После исполнения задания волонтер может прикрепить фото или видео в качестве отчета, далее заявка будет отмечена на карте как выполненная.