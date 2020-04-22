Число зараженных коронавирусом в Татарстане выросло до 355

КАЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Коронавирус подтверждён ещё у 75 жителей Татарстана, 47 из них проходят лечение на дому ввиду лёгкой формы заболевания, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в республике составило 355, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В Республике Татарстан сегодня подтверждено 75 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 28 госпитализированы, 47 проходят лечение на дому (лёгкая или бессимптомная форма)", - сказала Галимова журналистам.
По ее информации, восемь случаев инфекции являются завозными, 67 – контакты с больными. В числе заболевших 12 несовершеннолетних, больше всего представителей возрастной группы от 30 до 50 лет – 23 человека, от 50 до 60 лет – 13 человек, старше 80 лет – четыре человека. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 35, Лаишевском районе – 11, Нижнекамском районе – семь.
Всего в Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано 355 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и уже выписаны из больниц 36 человек. Таким образом, лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 319 человек.
По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщиков и подрядчиков, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.