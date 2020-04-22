В ВСУ число заразившихся коронавирусом достигло 43

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Вооруженных силах Украины выросло до 43, выздоровели уже четыре человека, сообщил в среду Число заразившихся коронавирусом в Вооруженных силах Украины выросло до 43, выздоровели уже четыре человека, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВС страны.

Ранее командование медицинских сил сообщало о 39 случаях заражения коронавирусом в ВС Украины, два человека выздоровели, двое скончались. По последним данным Минздрава Украины , в стране лабораторно подтверждены более 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 174 летальных, 424 человека выздоровели.

"На 07.00 (совпадает с мск) 22 апреля в вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них четыре человека выздоровели и два летальных случая", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

По данным пресс-центра, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 289 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.