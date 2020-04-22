У четырех сотрудников "Чукотавиа" выявили коронавирус

Ранее власти региона сообщили, что коронавирус подозревают у четверых сотрудников авиакомпании "Чукотавиа". Двое из них были контактными с женщиной, у которой был ранее выявлен подтвержденный диагноз COVID-19. Еще два человека являются сотрудниками авиакомпании, но в контакте с ранее выявленными заболевшими не находились. Один человек госпитализирован в среднетяжелом состоянии, еще три человека находятся на обязательной изоляции.