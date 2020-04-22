У четырех сотрудников "Чукотавиа" выявили коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Четыре новых случая коронавируса на Чукотке выявлены у работников авиакомпании "Чукотавиа", обеспечивающей внутрирегиональные полеты, сообщил РИА Новости руководитель регионального управления Роспотребнадзора Антон Семенихин.
Ранее на Чукотке были официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом. В среду оперштаб сообщил о еще четырех случаях заболевания.
"Четверо – это сотрудники "Чукотавиа", трое - без симптомов, один - в состоянии средней степени тяжести", - сказал Семенихин.
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Как вам на самоизоляции?
Ранее власти региона сообщили, что коронавирус подозревают у четверых сотрудников авиакомпании "Чукотавиа". Двое из них были контактными с женщиной, у которой был ранее выявлен подтвержденный диагноз COVID-19. Еще два человека являются сотрудниками авиакомпании, но в контакте с ранее выявленными заболевшими не находились. Один человек госпитализирован в среднетяжелом состоянии, еще три человека находятся на обязательной изоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.