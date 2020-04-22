Онлайн-конференция о работе нотариата в период пандемии

- заместитель Министра юстиции Российской Федерации Денис НОВАК;- президент Федеральной нотариальной палаты Константин КОРСИК;- член правления Федеральной нотариальной палаты Александра ИГНАТЕНКО.26 апреля отмечается День нотариата. В существующих непростых условиях нотариат России продолжает работу: гражданам и бизнесу необходима правовая помощь нотариуса.Федеральной нотариальной палатой (ФНП) была организовала работа "дежурных нотариальных контор", открыта бесплатная линия правовой помощи и реализован ряд других мер. Нотариальные действия с "электронной составляющей" оказались очень востребованы в условиях ограничительных мер и в ряде случаев являются единственной возможностью осуществить юридически значимое действие. Статистика и данные по работе нотариата в период с 1 по 15 апреля будут представлены в ходе мероприятия.Какие услуги нотариуса вышли на первый план для граждан и бизнеса в условиях пандемии? Как совершить и зарегистрировать сделку? Насколько изменился уровень защищенности собственности, прав граждан и законных интересов бизнеса в условиях трансформации гражданского оборота, перехода к цифровой экономике? Какие тенденции и новшества ожидают нас в этом году?