Роухани заявил, что Иран может экспортировать часть медтоваров

Президент Ирана указал, что в начале распространения коронавируса в Иране 19 февраля наблюдался дефицит масок, специальной одежды и антисептиков, а в некоторых больницах - аппаратов искусственной вентиляции легких и систем по выявлению коронавируса. Однако ситуация изменилась в лучшую сторону.

"Государственный сектор, частный сектор – все активизировались. На сегодняшний день мы достигли того, что можем не только обеспечить свои потребности в антисептиках, моющих и медицинских средствах, но и у нас есть возможность экспортировать их в те страны, которые в них нуждаются", - сказал он в эфире телеканала IRINN

В производстве масок (возросло, по данным властей, в 10 раз с 400 тысяч в день в начале распространения коронавируса), отметил Роухани, страна все еще не обеспечила собственных потребностей, однако он не исключил их экспорта в будущем, при этом указав, что Иран уже сейчас может экспортировать тесты для выявления коронавируса.

По его словам, неизвестно, сколько времени еще придется прожить в условиях коронавируса – "может, месяц; может, два; может, десять", пока не будет создан препарат против COVID-19. Он также не исключил, что подобная ситуация может продлиться и до марта 2021 года.

"В течение следующих месяцев – до того, как вопрос будет прояснен и окончательно решен, мы должны строить свою жизнь в условиях коронавируса, должны говорить себе, что коронавирус есть", - добавил он, отметив, что ни один ученый с точностью не может предсказать, когда закончится коронавирус.

В последнее время в Иране наблюдается постепенное снижение числа новых случаев заражения, погибших с 14 апреля стабильно меньше ста в сутки. Согласно официальной статистике, количество выявленных случаев коронавируса на текущий момент составляет около 85 тысяч, более 5,2 тысячи из них закончились смертью.