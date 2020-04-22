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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:16
https://ria.ru/20200422/1570397341.html
Роухани заявил, что Иран может экспортировать часть медтоваров
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:8:2446:1384_1036x0_80_0_0_a001d8ede7a24906bfa255805c8b6f2f.jpg
РИА Новости

Роухани заявил, что Иран может экспортировать часть медтоваров

11:16 22.04.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Тегеран может экспортировать необходимые для противодействия коронавирусу товары, заявил президент Ирана Хасан Роухани, однако указав, что с коронавирусом, возможно, придется сталкиваться до следующего года.
Президент Ирана указал, что в начале распространения коронавируса в Иране 19 февраля наблюдался дефицит масок, специальной одежды и антисептиков, а в некоторых больницах - аппаратов искусственной вентиляции легких и систем по выявлению коронавируса. Однако ситуация изменилась в лучшую сторону.
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"Государственный сектор, частный сектор – все активизировались. На сегодняшний день мы достигли того, что можем не только обеспечить свои потребности в антисептиках, моющих и медицинских средствах, но и у нас есть возможность экспортировать их в те страны, которые в них нуждаются", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
В производстве масок (возросло, по данным властей, в 10 раз с 400 тысяч в день в начале распространения коронавируса), отметил Роухани, страна все еще не обеспечила собственных потребностей, однако он не исключил их экспорта в будущем, при этом указав, что Иран уже сейчас может экспортировать тесты для выявления коронавируса.
По его словам, неизвестно, сколько времени еще придется прожить в условиях коронавируса – "может, месяц; может, два; может, десять", пока не будет создан препарат против COVID-19. Он также не исключил, что подобная ситуация может продлиться и до марта 2021 года.
"В течение следующих месяцев – до того, как вопрос будет прояснен и окончательно решен, мы должны строить свою жизнь в условиях коронавируса, должны говорить себе, что коронавирус есть", - добавил он, отметив, что ни один ученый с точностью не может предсказать, когда закончится коронавирус.
В последнее время в Иране наблюдается постепенное снижение числа новых случаев заражения, погибших с 14 апреля стабильно меньше ста в сутки. Согласно официальной статистике, количество выявленных случаев коронавируса на текущий момент составляет около 85 тысяч, более 5,2 тысячи из них закончились смертью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
110010
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиТегеран (город)ИранВ мире
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