Умер известный ставропольский журналист Ивашин

"Владимир Петрович скончался на 65-м году жизни от осложнений, вызванных двусторонней пневмонией, не связанной с вирусной инфекцией", - говорится в сообщении администрации в Instagram .

По данным властей, Ивашин - создатель и главный редактор радиостанции "Пятая вершина", заслуженный работник культуры России, десятки лет работал на телевидении и радио.

"Многие годы он отдал и работе в администрации Пятигорска – в непростые периоды жизни города помогал руководству курорта в работе с общественностью. Уникальный голос Владимира Ивашина – "золотой голос Кавминвод" - не спутать ни с чьим другим. Автор оригинальных радиопрограмм, ведущий городских мероприятий, Владимир Ивашин стал для многих поколений пятигорчан вестником добра, творцом радости, праздника, позитива", - отмечается в сообщении.