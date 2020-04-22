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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:15
https://ria.ru/20200422/1570397222.html
В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 399
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Брянской области число заразившихся коронавирусом достигло 399

11:15 22.04.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 22 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Брянской области достигло 399 человек, больше половины случаев приходятся на областной центр, сообщает правительство региона.
"По сообщению регионального штаба, число жителей Брянской области, заболевших новой коронавирусной инфекцией, за сутки увеличилось на 49 человек. Больше половины случаев заболевания приходится на областной центр, где на данный момент отмечают 220 случаев заражения", - говорится в сообщении.
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Накануне сообщалось, что в городе Сельцо зарегистрирована вспышка COVID-19. Очаг заражения появился в социальном учреждении — малокомплектном интернате для пожилых людей и людей с ограничениями по здоровью, где постояльцы заразились от сотрудницы, не знавшей о своем заболевании. В настоящее время в Сельцо официально подтверждено 70 случаев заболевания. Все социальные учреждения с постоянным пребыванием там граждан в регионе переведены на карантин. По решению губернатора Александра Богомаза все въезжающие на территорию региона должны будут уходить на обязательную самоизоляцию по предписанию Роспотребнадзора.
Отмечается, что из регионального бюджета на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции выделено 805,5 миллиона рублей. Оборудовано более 600 коек для лечения больных c COVID-19.
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С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны 68 человек. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более 8 тысяч жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БогомазКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СельцоБрянская областьОбщество
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