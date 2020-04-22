Онлайн-брифинг Посла РФ в Италии Сергея Разова

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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