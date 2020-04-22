Онлайн-брифинг Посла РФ в Италии Сергея Разова

107

24 апреля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Итальянской Республике Сергея РАЗОВА о работе российского Посольства в Италии в период пандемии COVID-19.