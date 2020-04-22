В Германии вырос уровень домашнего насилия на фоне пандемии

Согласно статистике, опубликованной на сайте федерального министерства по делам семьи, каждая третья женщина в Германии хотя бы раз в жизни подвергалась психологическому или сексуальному насилию. Каждая четвертая женщина при этом пострадала от своего нынешнего или бывшего партнера. По данным на 2018 год, более 140 тысяч человек пострадали от домашнего насилия в Германии, в том числе более 114 тысяч женщин. Более 98 процентов жертв сексуального насилия - женщины. Убиты в результате домашнего насилия в 2018 года были 324 человека.