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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:13
https://ria.ru/20200422/1570397126.html
В Германии вырос уровень домашнего насилия на фоне пандемии
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РИА Новости

В Германии вырос уровень домашнего насилия на фоне пандемии

11:13 22.04.2020
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© Мария Меркулова/Радио SputnikГермания, Нижняя Саксония, городская площадь
Германия, Нижняя Саксония, городская площадь
© Мария Меркулова/Радио Sputnik
Германия, Нижняя Саксония, городская площадь. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Количество обращения на национальную горячую телефонную линию "Насилие в отношении женщин" выросло на прошлой неделе на 17,5 процентов по сравнению с двумя предыдущими неделями, заявили в федеральном министерстве по делам семьи.
"Тенденция очевидна", - заявила представитель ведомства в Берлине, добавив, что до позапрошлой недели "статистика обращений была сопоставима с 2019 годом".
Ранее эксперты в Германии прогнозировали рост домашнего насилия в связи с мерами по самоизоляции в стране. С 16 марта в ФРГ закрыты школьные и дошкольные учебные заведения, вузы, колледжи и университеты. С 23 марта эта мера была распространена также на непродовольственные магазины, развлекательные заведения, учреждения культуры, спорта, общественного питания, салоны красоты и парикмахерские, религиозные учреждения. С 20 апреля на большей части территории страны вновь открылись магазины площадью до 800 квадратных метров, книжные магазины, автомобильные и велосипедные салоны.
Гражданам разрешается свободно выходить на улицу для проезда на работу, в продуктовый магазин, для индивидуальных занятий спортом и прогулок. В Саксонии введено правило об обязательном ношении защитных масок в общественных местах и транспорте, этому примеру собираются последовать в Баварии, Берлине и еще нескольких федеральных землях. Людям можно гулять в близлежащих парках, но пикники запрещены. Общественные места разрешается посещать только по одному или парой, либо в сопровождении проживающих вместе родственников. За соблюдением данных мер наблюдает полиция и муниципальные службы порядка, в некоторых федеральных землях нарушителям грозят большие штрафы.
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Согласно статистике, опубликованной на сайте федерального министерства по делам семьи, каждая третья женщина в Германии хотя бы раз в жизни подвергалась психологическому или сексуальному насилию. Каждая четвертая женщина при этом пострадала от своего нынешнего или бывшего партнера. По данным на 2018 год, более 140 тысяч человек пострадали от домашнего насилия в Германии, в том числе более 114 тысяч женщин. Более 98 процентов жертв сексуального насилия - женщины. Убиты в результате домашнего насилия в 2018 года были 324 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СаксонияГерманияБаварияБерлин (город)ОбществоВ мире
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