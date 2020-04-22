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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:12
https://ria.ru/20200422/1570397038.html
В Тульской области число заболевших коронавирусом выросло до 436 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Тульской области число заболевших коронавирусом выросло до 436 человек

11:12 22.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за сутки увеличилось на 52, общее число заболевших выросло до 436, из них 53 выздоровели, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5236 новых случаев, в том числе 52 - в Тульской области.
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"Оно (заболевание) обнаружено у жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Белевского, Киреевского, Узловского, Плавского, Веневского, Каменского и Ясногорского районов. Из них 13 человек работают в столичном регионе, 15 контактировали с прибывшими оттуда, остальные - с заболевшими ранее. Все больные своевременно изолированы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе четыре человека выздоровели после COVID-19.
"Житель Тулы выписан из больницы после получения повторного отрицательного результата. У трех жителей поселка Товарковский Богородицкого района заболевание протекало без симптомов, поэтому они проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 436 человек, из них 53 выздоровели.
Две женщины и мужчина с подозрением на COVID-19 умерли, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТулаТульская областьБогородицкий районОбщество
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