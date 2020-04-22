В Тульской области число заболевших коронавирусом выросло до 436 человек

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тульской области за сутки увеличилось на 52, общее число заболевших выросло до 436, из них 53 выздоровели, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5236 новых случаев, в том числе 52 - в Тульской области.
"Оно (заболевание) обнаружено у жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Белевского, Киреевского, Узловского, Плавского, Веневского, Каменского и Ясногорского районов. Из них 13 человек работают в столичном регионе, 15 контактировали с прибывшими оттуда, остальные - с заболевшими ранее. Все больные своевременно изолированы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе четыре человека выздоровели после COVID-19.
"Житель Тулы выписан из больницы после получения повторного отрицательного результата. У трех жителей поселка Товарковский Богородицкого района заболевание протекало без симптомов, поэтому они проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 436 человек, из них 53 выздоровели.
Две женщины и мужчина с подозрением на COVID-19 умерли, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.