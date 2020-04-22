В Тульской области число заболевших коронавирусом выросло до 436 человек

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Тульской области за сутки увеличилось на 52, общее число заболевших выросло до 436, из них 53 выздоровели, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5236 новых случаев, в том числе 52 - в Тульской области.

"Оно (заболевание) обнаружено у жителей Тулы , Донского, Новомосковска, Ефремова, Щекинского, Белевского, Киреевского, Узловского, Плавского, Веневского, Каменского и Ясногорского районов. Из них 13 человек работают в столичном регионе, 15 контактировали с прибывшими оттуда, остальные - с заболевшими ранее. Все больные своевременно изолированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе четыре человека выздоровели после COVID-19.

"Житель Тулы выписан из больницы после получения повторного отрицательного результата. У трех жителей поселка Товарковский Богородицкого района заболевание протекало без симптомов, поэтому они проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 436 человек, из них 53 выздоровели.

Две женщины и мужчина с подозрением на COVID-19 умерли, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.