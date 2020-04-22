В Польше число заболевших COVID-19 превысило десять тысяч

ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Количеств выявленных случаев коронавирусной инфекции в Польше превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, на утро среды лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 10038 человек, 404 из них скончались.
Вечером во вторник минздрав сообщал о 9856 заразившихся коронавирусом, 401 из них скончался.
Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.
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