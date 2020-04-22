В Польше число заболевших COVID-19 превысило десять тысяч

Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19. Архивное фото

Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19

ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Количеств выявленных случаев Количеств выявленных случаев коронавирусной инфекции Польше превысило 10 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, на утро среды лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 10038 человек, 404 из них скончались.

Вечером во вторник минздрав сообщал о 9856 заразившихся коронавирусом, 401 из них скончался.

Ранее правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.