СК проверит, почему ребенку в уральском центре связали руки

ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. Следственные органы начали проверку информации о ребенке из социально-реабилитационного центра Копейска, которому связали руки перед поездкой в больницу, сообщило в среду следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Как сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, в социально-реабилитационном центре Копейска вскрылись факты жестокого обращения с 13-летним воспитанником: ребёнка перед поездкой в больницу остригли, а также связали руки. В связи с данным фактом уже начата проверка, поясняла она.
"В региональных СМИ была размещена информация о том, что в Копейском социально-реабилитационном центре перед поездкой в больницу воспитаннику связали руки и остригли. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, изучены обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
Как добавили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона, органами прокуратуры по данному факту также организована проверка.