СК проверит, почему ребенку в уральском центре связали руки

Как сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, в социально-реабилитационном центре Копейска вскрылись факты жестокого обращения с 13-летним воспитанником: ребёнка перед поездкой в больницу остригли, а также связали руки. В связи с данным фактом уже начата проверка, поясняла она.