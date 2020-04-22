В Болгарии число заразившихся коронавирусом достигло 1015

По данным минздрава, на 22 апреля в стране выявлено 1015 случаев заболевания COVID-19. Во вторник сообщалось о 975 заболевших. Таким образом, за сутки инфекция была зарегистрирована еще у 40 человек. Всего 47 пациентов с COVID-19 в стране скончались, выздоровели 174 человека.