В Болгарии число заразившихся коронавирусом достигло 1015

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Болгарии превысило 1000, 174 пациента вылечились, сообщает министерство здравоохранения этой страны.
По данным минздрава, на 22 апреля в стране выявлено 1015 случаев заболевания COVID-19. Во вторник сообщалось о 975 заболевших. Таким образом, за сутки инфекция была зарегистрирована еще у 40 человек. Всего 47 пациентов с COVID-19 в стране скончались, выздоровели 174 человека.
Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц. Затем режим ЧП в стране в связи с COVID-19 был продлен до 13 мая. Со вторника власти Болгарии разрешили гражданам въезжать и выезжать из столицы страны Софии на личном транспорте с целью работы в любое время при условии заполнения специальной декларации. Въезд и выезд из Софии был закрыт с 17 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.