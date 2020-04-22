В Башкирии разрешили продавать товары для охоты во время самоизоляции

"Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. В соответствии с новой редакцией документа, режим самоизоляции не распространяется на организации и предпринимателей, осуществляющих торговлю детской одеждой и товарами для охоты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее для жителей республики раз в неделю была разрешена поездка на охоту с соблюдением действующих ограничений и санитарных требований.

Хабиров с 31 марта ввел в Башкирии режим полной самоизоляции граждан, им разрешается сходить в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор и выгулять домашних животных в радиусе 150 метров от дома. Выходящие из дома при себе должны иметь паспорт, чтобы показать его патрулирующим сотрудникам полиции. С 9 апреля Хабиров ужесточил режим самоизоляции, запретив детям выходить на улицу с 18.00 до 13.00, а людям старше 65 лет - с 18.00 до 10.00.