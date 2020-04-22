В Австралии выявили самое низкое число случаев COVID-19 в сутки с 6 марта

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Австралийские специалисты выявили лишь четыре новых случая заражения коронавирусом за сутки, это самое низкое количество с 6 марта, следует из данных газеты Sydney Morning Herald и австралийского минздрава.
Накануне премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна достигла поворотного момента в ситуации с коронавирусом,
"(Выявлено - ред.) очень небольшое число случаев с 15.00 (по местному времени) вчерашнего дня - пока что четыре новых. Может быть, позднее их будет больше, но сейчас мы, по всей видимости, успешно сглаживаем кривую заболеваемости", - заявил в ходе пресс-конференции минздрава заместитель начальника медслужбы Пол Келли.
При этом австралийский телеканал ABC сообщил о семи зафиксированных случаях. По словам Келли, дело в том, что данные минздрава приводятся на 15.00 среды (по местному времени), и увеличение числа случаев вполне может быть "вопросом времени", однако "ключевое здесь то, что случаев заражения не так много".
По последним данным, в Австралии выявлено 6649 случаев заражения COVID-19, из общего числа заразившихся скончались 74 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.