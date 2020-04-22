В Австралии выявили самое низкое число случаев COVID-19 в сутки с 6 марта

"(Выявлено - ред.) очень небольшое число случаев с 15.00 (по местному времени) вчерашнего дня - пока что четыре новых. Может быть, позднее их будет больше, но сейчас мы, по всей видимости, успешно сглаживаем кривую заболеваемости", - заявил в ходе пресс-конференции минздрава заместитель начальника медслужбы Пол Келли.

При этом австралийский телеканал ABC сообщил о семи зафиксированных случаях. По словам Келли, дело в том, что данные минздрава приводятся на 15.00 среды (по местному времени), и увеличение числа случаев вполне может быть "вопросом времени", однако "ключевое здесь то, что случаев заражения не так много".