В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 69 жителей Нижегородской области , общее количество заболевших увеличилось до 929, выписано 60 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 860 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 49 излечившихся пациентов выписаны из больницы, 6 человек скончались.

"По состоянию на 22 апреля в Нижегородской области подтверждено еще 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус 929 человек. По данным на этот час, уже 60 человек выздоровели и выписаны. Протестированы 45 595 человек", - говорится в сообщении.

Накануне в регионе были подтвержден 101 новый случай заболевания, два дня назад – 113, три дня назад – 129. Тем не менее, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина , нельзя говорить о том, что ситуация начала меняться.

"К концу недели ожидаем около 1500 подтвержденных диагнозов. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать. Наша задача – максимально оперативно охватить тестированием тех, кто находится в группе риска: это люди, которые контактировали с зараженными или приехали из регионов с высоким уровнем заболеваемости. Чем раньше мы выявляем угрозу, тем скорее можем ее купировать", – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что все больше становится тех, кто полностью вылечился от COVID-19.

"Но это не должно успокаивать. Коронавирус – смертельно опасное и, что очень важно, непредсказуемое заболевание. Привести ситуацию в норму нам поможет только жесткое соблюдение требований режима повышенной готовности. Необходима абсолютная самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, и жесткое следование правилам безопасности для работающих граждан. QR-коды, рейды и штрафы, региональный индекс мобильности - все это нужно, чтобы избежать введения дополнительных ограничений", - добавил Никитин.