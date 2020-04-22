Половина всех заболевших COVID-19 на Камчатке оказались строителями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 апр - РИА Новости. Двадцать восемь из 63 человек, у которых официально подтвержден диагноз Двадцать восемь из 63 человек, у которых официально подтвержден диагноз коронавирусная инфекция на Камчатке, являются строителями медицинского центра, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач региона Наталья Жданова.

На Камчатке медцентр строится на территории военно-морского госпиталя в Петропавловске-Камчатском. Строительные работы проводятся в круглосуточном режиме в несколько смен, к работам привлечено более 1 тысячи рабочих и более 55 единиц техники.

"Да, действительно, 28 человек из общего числа заболевших COVID-19 на Камчатке являются специалистами, работавшими на строительстве медцентра. Проведенные у них тесты на коронавирус дали положительный результат", - сказала Жданова.

Она отметила, что в настоящее время заболевшие помещены в инфекционные стационары, выясняется круг контактировавших с ними лиц. Все строители приехали на полуостров из других регионов РФ. Проживают они в нескольких общежитиях в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

"Идет эпидемиологическое расследование, сбор документов. Выявляем тех, с кем общались инфицированные. Заболевших будем госпитализировать, остальные останутся под медицинским наблюдением", - сказала главврач.